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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Hırsızlar rahatlıklarıyla pes dedirtti

Hırsızlar rahatlıklarıyla pes dedirtti

Şahısların siteye girişi

Kamera 

-Motosikletin kilidini kırmaya çalışmaları
-Kilidi kırmaları
-Motosikleti alarak bölgeden uzaklaşmaları

( MERSİN )- Mersin'de bir sitenin bahçesinde bulunan motosikleti çaldığı iddia edilen 2 kişi, kayıplara karıştı- Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olayda rahat bir şekilde siteye giren 2 kişi, saniyeler içinde motosikletin kilidini kırarak, bölgeden ayrılıyorlar MERSİN

- -Mersin'de bir sitenin bahçesinde bulunan motosikleti çaldığı iddia edilen 2 kişi, kayıplara karıştı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen olayda rahat bir şekilde siteye giren 2 kişi, saniyeler içinde motosikletin kilidini kırarak, bölgeden ayrılıyorlar. Edinilen bilgiye göre olay, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesine bağlı Güvenevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geliyor. Gece saatlerinde siteye giren 2 kişi, bahçede bulunan motosikletin kilidini kırmaya çalışıyor. Sanayiler içinde kilidi kıran şahıslar, ardından motosikleti alarak bölgeden uzaklaşıyorlar. Polislerin, şahısları bulmak için çalışma başlattıkları öğrenildi. Öte yandan şahısların motosikleti çalma anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülere göre kapüşonlu şekilde siteye giren 2 kişiden biri kilidi kırmaya çalışırken, diğeri ise motosikleti tutuyor. Kısa sürede kilidi kırmayı başaran şahıslar, ardından motosikleti alarak bölgeden uzaklaşıyorlar. Rahat tavırlarıyla pes dedirten şahıslar, daha sonra kayıplara karışıyorlar.
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