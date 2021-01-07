Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hırsızlar çaldıkları altınlarla araç takas ederken yakalandılar

Hırsızlar çaldıkları altınlarla araç takas ederken yakalandılar

Şüphelilerin olay yerine geliş anı

Akalan Harekete Geç Hırsız Kaçış Polis Ekipleri 

-Şüphelilerin altınları aldıktan sonra olay yerinden kaçışı
-Çalınan altınların fotoğrafı
-Yakalanan hırsızların fotoğrafı
-Altınların sahibine teslim edildiği anın fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir iş yerinden 20 bin liralık altın çalan hırsızlar, polislere, altınlarla bir aracı takas edecekleri esnada yakalandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Gazikent Mahallesi'nde bir iş yerinden 20 bin lira değerinde altın çalan 2 hırsız, altınlarla bir aracı takas edecekleri sıra polis ekipleri tarafından yakalandı. Altınları çalan 2 hırsızı yakalamak için harekete geçen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların kimliklerini tespit etti. Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızları altınlarla bir aracı takas edecekleri anda yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 hırsız tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçen altınlar ise polisler tarafından sahibine teslim edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı