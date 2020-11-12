Hırsızla boğuşan kasiyer yaralandı

-polis ekiplerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin inceleme yapması

-diğer detaylar



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalıştığı markette hırsızı engellemek isteyen kasiyer, bıçaklanarak yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi 727. Sokak üzerinde bulunan bir markete giren hırsız, çaldığı malzemelerle beraber kaçmak istedi. Bu sırada hırsızı fark eden kasiyer Harun S. (34), hırsızı engellemek istedi. Hırsızla boğuşan Harun S., elinden bıçaklanarak yaralanırken, durumu fırsat bilen şüpheli şahıs ise uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak Harun S., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği markette inceleme yaparken, kaçan hırsızı yakalamak içinde çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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