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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Hırsızın manavdan para çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı - 9 farklı hırsızlıktan aranan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

- Hırsızın manavdan para çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı - 9 farklı hırsızlıktan aranan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

M.K., manavdan para çalarken güvenlik kamerası görüntüsü

Kamera Güvenlik Kamerası Hapis Cezası Hırsız Polis Ekipleri 

-M.K., adliyeye sevk edilirken görüntü

( UŞAK ) - Hırsızın manavdan para çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı- 9 farklı hırsızlıktan aranan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi UŞAK

- Uşak’ta 9 farklı hırsızlık ve farklı suçlardan aranan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızın bir manavın çekmecesinden 950 TL çalma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Uşak’ın Dikilitaş Mahallesi’nde bir manavdan hırsızlık gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; hırsızın manav içerisinde çalışan olmadığı sırada içeriye girerek çekmeceden 950 TL para çaldı. Manav işletmecisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şahsın 9 farklı suçlardan da aranması olan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (33) olduğunu belirledi. Ekipler, farklı güvenlik kameralarını izleyerek şüpheli şahsın Köme Mahallesinde saklandığını belirledi ve şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli M.K., adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. (KK-MB-Y)
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