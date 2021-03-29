Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: “İlla alacağım demiş”

- Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: “İlla alacağım demiş”

Hırsızın gelişi

Akalan Güvenlik Kamerası Bisiklet Hırsız Polis Ekipleri 

-Hırsızın bisikleti zorlaması
-Hırsızın bisiklet kilidini kırması
-Hırsızın bisiklete binerek gittiği anda gencin, "İlla alacam demiş" demesi

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de, hırsızın bisikleti çalmak için uzun süre uğraştığı görüntüleri izleyen genç, “İlla alacağım demiş” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Talas ilçesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı, binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Gözüne kestirdiği bisikletin kilidini kırmak için uzun süre uğraşan hırsız, bir süre sonra kilidi kırarak bisiklete bindi ve gözden uzaklaştı. Bisikletinin çalındığını fark eden genç, ailesiyle birlikte binanın güvenlik kamerasını inceledi. Hırsızın, kilitli bulunan bisikleti kaba kuvvet kullanarak, uzun süre uğraştığını ve sonunda bisikleti alarak kaçtığını gören genç, “İlla alacağım demiş” diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. Diğer yandan polis ekipleri yapılan şikayet sonrasında bisikleti çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. (EK-AÖ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement