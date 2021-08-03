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Hırsızı, elindeki ‘Canım Annem’ dövmesi ele verdi
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Hırsızı, elindeki ‘Canım Annem’ dövmesi ele verdi

Hırsızı, elindeki ‘Canım Annem’ dövmesi ele verdi

Adliyeye sevk

Adli Kontrol Akalan Gözaltı Hırsız Polis Ekipleri 

-Güvenlik Kamera görüntüleri
-Canım anam yazısı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şişli'de 3 farklı yerden hırsızlık yapan şüpheli, elindeki ‘Canım Annem’ dövmesi yüzünden yakayı ele verdi. 26 Haziran Cumartesi ve 5 Temmuz Pazartesi tarihleri arasında Şişli’de 3 ayrı evden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartman ve çevredeki işyerlerine ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Hırsızların eşkallerini belirleyen ekipler zanlılardan birinin elindeki ‘Canım Annem’ dövmesinden kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde iki şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Suça teşvik ettiği ortaya çıktı Gözaltına alınan Muhammet K.‘nin (20) benzer suçlardan 13 suç kaydı olduğu tespit edilirken, A.K.’nin (17) ise 7 suç kaydı olduğu tespit edildi. Öte yandan şahıslardan Muhammet K.’nın, A.K’yi suça teşvik ettiği belirlendi. Adliyeye sevk edildi Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan Muhammet K. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (HZE-Sİ-ÖK-Y)
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