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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hırsıza esnaf dayağı kamerada

Hırsıza esnaf dayağı kamerada

-Güvenlik kamerası-

Akalan Kamera Gesi Hırsız Dayak 

-Hırsızın kaçması
-Esnafın kovalaması
-Hırsızın yakalanması
-Sokağa götürülmesi
-Darp edilmesi
-Hırsızın kurtarılması
-Şahsın ittiği esnafın düşmesi
-Hırsızın uzaklaştırılması

( İSTANBUL -ÖZEL)- Beyazıt’ta bir mağazadan 2 koli ayakkabı çalan hırsız esnaf tarafından yakalandı- Yakasından tutularak sokağa götürülen hırsıza esnaf tekme ve tokatla darp etti- Hırsızı korumaya çalışan şahsın ittiği esnaf yere düştü İSTANBUL

- Beyazıt’ta bir mağazadan 2 koli ayakkabı çalan hırsız esnafa yakalanınca tekme tokat dayak yedi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızı korumaya çalışan şahsın ittiği esnaf ise yere düştü. Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Fatih Beyazıt’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü sokaktaki bir mağaza gelen şahıs, içerideki 2 koli ayakkabıyı çalarak kaçmaya başladı.
Hırsızın ayakkabıları çaldığını gören esnaf ise bağırarak arkasından koşmaya başladı.
Bir anda sokak esnafının da peşinde düştüğü hırsız yakasından tutularak yakalandı. Sokağa götürülen hırsıza esnafa burada tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı.
Hırsıza esnaftan dayak Bir süre darp edilen hırsız ardından bir şahıs tarafından esnafın elinden kurtarıldı. Şahıs hırsızı kolunun altına aldığı esnada esnaf, hırsızı darp etmek istedi. O esnada hırsızı koruyan şahsın ittiği esnada dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Olayın ardından şahıs sokaktan uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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