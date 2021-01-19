Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Hırsız kendisini yakalayan ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı

Hırsız kendisini yakalayan ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı

Yaralı Remzi Arslan'ın taşıyan ambulansın hastaneye gelişi

Polis Hastane Hırsız Yaşlı Adam Saldırı 

-Yaralının sedye ile ambulanstan indirilmesi
-Hastaneye götürülmesi
-Hastanede doktorların müdahalesi
-Polisin bilgi sorması
-Sedyede yatan yaşlı adam
-Yaşlı adamın olayı anlatması
-Hastane dış görüntüsü
-Olay yerinde polis
-Olayın meydana geldiği evin terası

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da hırsız kendisini yakalayan ev sahibini boynundan bıçaklayarak kaçarken, kanlar içinde kalan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evinin terasında gürültü duyan Tekel emeklisi 5 çocuk babası 68 yaşındaki Remzi Arslan, evinden çıkarak terası kontrol etmek istedi. Bu sırada terastaki hırsız, ev sahibi Remzi Arslan ile karşılaşınca bıçakla saldırıp kaçtı. Boynundan yaralanarak kanlar içinde kalan Remzi Arslan 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatıdaki gürültü üzerine kontrol etmek için çatıya çıktığını söyleyen Remzi Arslan merdivenden çıkıp ahşap kapıyı açtıktan sonra hırsızın aniden kendisine bıçakla saldırılıp kaçtığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı