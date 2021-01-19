Hırsız kendisini yakalayan ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı

-Yaralının sedye ile ambulanstan indirilmesi

-Hastaneye götürülmesi

-Hastanede doktorların müdahalesi

-Polisin bilgi sorması

-Sedyede yatan yaşlı adam

-Yaşlı adamın olayı anlatması

-Hastane dış görüntüsü

-Olay yerinde polis

-Olayın meydana geldiği evin terası



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun'da hırsız kendisini yakalayan ev sahibini boynundan bıçaklayarak kaçarken, kanlar içinde kalan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evinin terasında gürültü duyan Tekel emeklisi 5 çocuk babası 68 yaşındaki Remzi Arslan, evinden çıkarak terası kontrol etmek istedi. Bu sırada terastaki hırsız, ev sahibi Remzi Arslan ile karşılaşınca bıçakla saldırıp kaçtı. Boynundan yaralanarak kanlar içinde kalan Remzi Arslan 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatıdaki gürültü üzerine kontrol etmek için çatıya çıktığını söyleyen Remzi Arslan merdivenden çıkıp ahşap kapıyı açtıktan sonra hırsızın aniden kendisine bıçakla saldırılıp kaçtığını söyledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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