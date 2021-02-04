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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hırsız karga kameralarda

Hırsız karga kameralarda

Karganın paraları alma anı cep telefonu kamerasında

Asad Salar Kamera Cep Telefonu Irak 

-Barista Hüseyin Kemaloğlu röportaj
-Olayın yaşandığı masadan detay ve anlatış
-Barista çalışırken detay

( SAMSUN )- Masadan paraları alarak uçan karga gülümsetti SAMSUN

- Samsun'da bir kafede vatandaşların masada oturduğu sırada usulca gelerek masa üzerinden paraları alarak uçan karga sahibini peşinde koşturdu. Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde bir kafede gerçekleşen olayda Hüseyin Kemaloğlu ve patronu masada otururken bir karga dükkanın tentelerine kondu. Akabinde yanlarına kadar gelen karga masada duran 40 TL miktarındaki parayı alarak uçtu. O sırada Hüseyin Kemaloğlu, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Gülümseten olay karganın paraları bırakmasıyla son buldu. "Bundan sonra masaya para bırakmam" Kafede baristalık yapan Hüseyin Kemaloğlu, "Olay tamamen tesadüf oldu. Patronumla bir ödememiz vardır. Ödemeyi yaptıktan sonra parada fazlalık çıktı. Fazlalığı bana verdi. Ben o ara kahve içiyordum. Parayı masaya koydum. Sonra karga tentenelerin çitasına kondu. Öyle bakıyordum. Sonra oturduğumuz masaların etrafındaki masalardan birisine kondu. Uzaktan bize bakıyordu. Sonra yavaşça yaklaşmaya başladı.
Sonra uçarak geldi ve yanımızdaki sandalyeye kondu. Ben de tam video çekeceğim an masaya atladı. Masada para olduğunu unuttum. Masaya atladıktan sonra ilk kahve bardağını devirdi. Sonra bir andan parayı alarak kaçtı. Ben de ne olduğunu şaşırdım. Peşinden koşmaya başladım. Karga tekrar tentenin çitasını kondu. Biraz bekledikten sonra kaçtı gitti. 40 TL para aldı. Sonra parayı bırakarak o şekilde gitti. Bundan sonra masaya para bırakmam" dedi.
(FAU-SLH-
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