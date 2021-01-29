Hırsız girdiği evi savaş alanına çevirdi, 150 bin lira ve ziynet eşyası çaldı

-Hırsızın binaya giriş ve çıkışı

-Evin son halinden görüntü



( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da Azerbaycan uyruklu iki kardeşin evine giren hırsız, evi savaş alanına çevirdikten sonra, 150 bin lira nakit para ve 8 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp kayıplara karıştı. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitede yaklaşık bir yıldır ikamet eden Azerbaycan uyruklu kardeşlerin evine evine hırsız girdi. Akşam saat 19.30 sularında kardeşlerin evden çıkmasını fırsat bilen hırsız, bir saat içinde 150 bin lira nakit para ve 8 bin lira değerinde ziynet eşyasını alıp, kayıplara karıştı. Olaydan birkaç saat sonra eve gelen kardeşler, kapı göbeğinin kırıldığını görünce polise haber verdi. Polis ekipleriyle beraber eve girdiklerinde evin darmaduman edildiğini, evde olan oyuncak pelüş ayıcıklarının bıçakla kesildiğini ve hırsızın çamurlu ayakkabılarla tüm evde ayak izleri olduğunu gören kardeşler, büyük korkuya kapıldı. Hırsızın siteye ve apartmana giriş çıkışı güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler incelenmek üzere polis ekipleri tarafından alındı. Polis, zanlının yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı.



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