Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hırsız 100 liralık tasmayı çalmak için bin 500 liralık çamı kırdı

Hırsız 100 liralık tasmayı çalmak için bin 500 liralık çamı kırdı

Petshopun dış görüntüsü

Vitrin Köpek Hırsız Petshop Irak 

-İçerisinden görüntü
-Hırsızın kırdığı cam
-Beğenmeyip işyeri önüne bıraktığı tasmalar
-Kaan Durukan'ın hırsızın çubukla tasmayı nasıl aldığını göstermesi
-Çubuğun görüntüsü
-Çalanın tamsanın aynısını göstermesi
-Kaan Durukan ile röportaj

( SAMSUN ) - SAMSUN

- Samsun'da kimliği belirsiz hırsız petshoptan 1 adet 100 liralık köpek tasması çalmak için bin 500 lira değerindeki vitrin camını kırdı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 100 Yıl Bulvarı Anneler Parkı yanındaki Nazmiye Durukan'a ait petshop dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız kapı camı kenarında asılı bulunan 100 lira değerindeki 1 adet köpek tasmasını çalmak için bin 500 lira değerindeki kapı camını kırdı. Ancak içeri girmeyi başaramayan hırsız kapının altındaki boşluktan uzattığı ağaç dalı parçası yardımıyla tasmaları bulunduğu yerden düşürüp almayı başardı. Tanesi 15 lira olan 5 adet tasmayı beğenmeyip işyerinin önünde bırakan hırsız, 1 adet 100 lira değerindeki tasmayı alıp kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen Nazmiye Duruman'ın oğlu Kaan Durukan hırsızlık olayının fark edince polise şikayette bulundu. Kaan Durukan, " Hırsız 1 adet 100 liralık köpek tasması çalmış. Diğer ucuz tasmaları beğenmeyip dışarıda bırakmış. 100 liralık tasma için bin 500 liralık camı kırdı. Camı kırmayıp çalmayıp isteseydi verirdim. Hırsızın polis tarafından bulunmasına istiyorum" dedi.
(MAY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı