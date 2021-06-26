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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Hırdavatçı komşularını soyan hırsızlar kamerada

Hırdavatçı komşularını soyan hırsızlar kamerada

şüphelilerin adliyeye sevki

Akalan Kamera Altın Hırsız Polis Ekipleri 

-GÜvenlik kamera görüntüleri
-Şahısların çaldıkları malzemeleri taşıması
-Ele geçirilen malzemeler

( İSTANBUL )- 250 liralık ürün çalan hırsızlar tutuklandı İSTANBUL

- Başakşehir’de bir iş hanında bulunan hırdavatçıyı soyan kişilerin, 2 yan dükkanda bulunan hırdavatçılar olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanırken hırsızlık anları kameralara yansıdı. Olay, 5 Haziran Cumartesi günü Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde dükkanına geldiğinde iş yerinden hırsızlık yapıldığını fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Yurt Dışından tedarik edilen lazer, yazıcı, matkap 3D yazıcı gibi toplam değeri 250 bin liralık ürünler çalınmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Komşuları çalmış Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İş hanındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin aynı iş hanında ve 2 yan dükkandaki komşular olduğu tespit edildi. İddialara göre şahıslar, kendi dükkanlarının camından girerek kamera görmeyen kör bir noktadan komşularını 4 saat boyunca soydukları öğrenildi. Yakalandılar Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde komşu hırsızları yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Fatih C. (37), Onur A. (29) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan kaydının olduğu öğrenildi. Kameralara böyle yansıdı Öte yandan iş hanındaki güvenlik kameraları, şahısların çaldıkları malzemeleri kendi dükkanlarına götürmeleri saniye saniye yansıdı.
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