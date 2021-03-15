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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Hırdavat deposunda korkutan yangın

Hırdavat deposunda korkutan yangın

Yangından görüntü

Uttu Trol 

-İtfaiyenin müdahalesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Esenyurt'ta bir hırdavat deposunda çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgilere göre Güzelyurt Mahallesinde bulunan hırdavat deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altında aldı. Yangın çevrede paniğe neden oldu. (ÖFA
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