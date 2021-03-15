Hırdavat deposunda korkutan yangın

-İtfaiyenin müdahalesi

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Esenyurt'ta bir hırdavat deposunda çıkan yangın korkuttu. Edinilen bilgilere göre Güzelyurt Mahallesinde bulunan hırdavat deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kısa sürede kontrol altında aldı. Yangın çevrede paniğe neden oldu. (ÖFA



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