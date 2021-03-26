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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Hintli iş adamı suikast girişiminde ağır yaralandı

Hintli iş adamı suikast girişiminde ağır yaralandı

handan görüntü

Hastane Pırlanta Suikast Girişimi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-ofisten görüntü
-detay görüntüler

( İSTANBUL )- Fatih’te pırlanta işini yapan Hintli iş adamı susturucu silahla vuruldu İSTANBUL

- Fatih’te, kimliği belirsiz iki kişi Hintli iş adamına suikast girişiminde bulundu. Hintli adamı ofisinde susturucu silahla vuran şahıslar, kaçarak kayıplara karıştı. İş adamının hastanede tedavisi sürüyor.Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Sirkeci’deki bir handa meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen iki şahıs, pırlanta işi yapan Hintli iş adamı Divyang Racn’ın handaki ofisine geldi. Şahıslardan biri henüz bilinmeyen bir nedenle yanındaki susturucu silahla Racn’a ateş etmeye başladı.
Mermilerden iki tanesi iş adamının kalçasına isabet ederken, diğeri duvara denk geldi.Yan ofislerdekilerin olayı duymasıyla şüpheliler kaçarak uzaklaşmaya başladı.
İhbar üzerine sağlık ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Racn’ı ilk kontrolün ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.Polis ekipleri ise olay yerinde delil ve güvenlik çalışması yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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