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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Hintli Çifti Korona Virüs Bile Ayıramadı - Hindistan’da Koruyucu Kıyafetli Düğün

- Hintli Çifti Korona Virüs Bile Ayıramadı - Hindistan’da Koruyucu Kıyafetli Düğün

Düğün merasimi

Rahip Düğün Töreni Gesi Şahit 

-Kaynak: İHA

( YENİ DELHİ ) - Hintli çifti korona virüs bile ayıramadı- Hindistan’da koruyucu kıyafetli düğün YENİ DELHİ

- Hindistan’da bir çift, gelinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü iptal etmek istemedi. Hintli çift, filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu kıyafetleri giyerek evlendi. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle düğünlerde de önlemler had safhada. Hindistan’ın Racastan eyaletine bağlı Shahbad bölgesinde bir çift, gelinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düğünü ertelemek istemeyince, filyasyon ekiplerinin giydiği özel koruyucu kıyafeti giyerek evlendi. Korona virüs tedavi merkezinde gerçekleştirilen düğün töreninde, rahip ve 3 şahit de filyasyon kıyafetleri giydi.
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