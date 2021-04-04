- Hindistanlı İslam alimi Mevlana Veli Rahmani Covid-19 nedeniyle vefat etti

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- Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu’nun (AIMPLB) Genel Sekreteri, İslam alimi Mevlana Veli Rahmanî korona virüsten hayatını kaybetti. Hindistanlı ünlü İslam alimi, AIMPLB Genel Sekreteri Mevlana Veli Rahmanî, Bihar eyaletinin Patna kentindeki yeni tip korona virüs (Covid-19) tedavisi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Hastanenin doktoru Abdul A. Hai, "Rahmani korona virüs olmadan önce ilk aşı dozunu yaptırmıştı. Ancak, aşının etkili olması için ikinci aşı dozundan en az 2 hafta geçmeli" ifadesini kullandı. Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Mevlana Veli Rahmani’nin vefatı tüm Müslüman ümmeti için bir kayıp" ifadesini kullandı. 78 yaşında hayatını kaybeden Mevlana Veli Rahmanî, doğduğu Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Munger’de düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.



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