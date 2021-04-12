Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Hindistan, korona virüs vakalarında Brezilya’yı geçti

- Hindistan, korona virüs vakalarında Brezilya’yı geçti

Hindistan'dan detay

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Lyon Irak 


- Hindistan, yeni tip korona virüs (COVID-19) vaka sayısının 13 milyon 527 bin 717’ye yükselmesiyle, Brezilya’yı geçerek dünyada en çok vaka görülen 2’inci ülke oldu. Korona virüs salgınında vaka sayısının hızla yükseldiği Hindistan’da son 24 saatte 169 bin 914 vaka kayıtlara geçti. Ülkede toplam vaka sayısı 13 milyon 527 bin 717’ye, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170 bin 209’a yükseldi. Hindistan, kayıtlara geçen toplam vaka sayısı ile Brezilya’yı geride bırakarak 31 milyon 918 bin 601 vakanın görüldüğü ABD'den sonra dünyada en çok vaka tespit edilen 2’inci ülke oldu. ABD ve Hindistan’dan sonra 13 milyon 482 bin 543 vakanın kaydedildiği Brezilya vaka sıralamasında 3. olurken, 4. sırada ise 5 milyon 58 bin 680 vakayla Fransa yer aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement