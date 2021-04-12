- Hindistan, korona virüs vakalarında Brezilya’yı geçti



- Hindistan, yeni tip korona virüs (COVID-19) vaka sayısının 13 milyon 527 bin 717’ye yükselmesiyle, Brezilya’yı geçerek dünyada en çok vaka görülen 2’inci ülke oldu. Korona virüs salgınında vaka sayısının hızla yükseldiği Hindistan’da son 24 saatte 169 bin 914 vaka kayıtlara geçti. Ülkede toplam vaka sayısı 13 milyon 527 bin 717’ye, korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 170 bin 209’a yükseldi. Hindistan, kayıtlara geçen toplam vaka sayısı ile Brezilya’yı geride bırakarak 31 milyon 918 bin 601 vakanın görüldüğü ABD'den sonra dünyada en çok vaka tespit edilen 2’inci ülke oldu. ABD ve Hindistan’dan sonra 13 milyon 482 bin 543 vakanın kaydedildiği Brezilya vaka sıralamasında 3. olurken, 4. sırada ise 5 milyon 58 bin 680 vakayla Fransa yer aldı.



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