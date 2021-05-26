- Hindistan'ı Yaas Kasırgası vurdu



- Yaas Kasırgası, Hindistan'ın Odisha ve Batı Bengal eyaletinde karaya çıktı. Batı Bengal'de 20 bin ev ve barınakta büyük hasar meydana gelirken, Kalküta'daki havaalanı uçuşlara kapatıldı. Odisha eyaletinde ise tekneler alabora olurken, başkenti Bhubaneswar'daki havalaanı faaliyetlerini durdurdu. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan’ı Tauktae fırtınasının ardından Yaas Kasırgası vurdu. Hindistan Meteoroloji Departmanı, ülkenin doğusundaki Odisha ve Batı Bengal eyaletlerinde karaya çıkan kasırganın hızının saatte 140 kilometreye ulaştığını duyurdu. Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee, yaklaşık 20 bin ev ve geçici barınağın kasırga nedeniyle hasar gördüğünü belirtti.

Eyaletin başkenti Kalküta'daki havaalanı da uçuşlara kapatıldı. Odisha eyaletinin Jagatsinghpur bölgesinde ise kıyıya yakın yerlerdeki tekneler alabora oldu. 10 kişinin kurtarıldığı olayda facianın eşiğinden dönüldü. Hindistan Donanması, Chilka'daki birliklerin bölgedeki gemileri izlediğini ve kurtarma operasyonlarına hazır olunduğunu duyurdu. Odisha eyaletinin başkenti Bhubaneswar'daki havalaanı da faaliyetlerini durdurdu. İki eyalette 1.1 milyondan fazla kişinin tahliye edilirken, hava durumu yetkilileri de ilerleyen saatlerde kasırganın şiddetini arttıracağı konusunda uyarıda bulundu.

