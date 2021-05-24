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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Hindistan'daki ikinci Covid-19 dalgasında 420 doktor öldü

- Hindistan'daki ikinci Covid-19 dalgasında 420 doktor öldü

-Hindistan'dan çeşitli sokak manzaraları

Hastane Lyon İkinci Dalga Irak 

--Hindistan'daki hastanelerden çeşitli görüntüler
--Sağlık çalışanları ile hastaların çeşitli görüntüleri

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının ikinci dalgasında 420 doktorun hayatını kaybettiği belirtildi. Dünyada korona virüs salgınından en çok etkilenen ülke olan Hindistan’da yüzlerce doktor hayatını kaybetti. Hindistan Tıp Derneği (IMA) tarafından yapılan açıklamada, ülkede devam eden ikinci Covid-19 dalgasında, en az 100'ü Yeni Delhi'de olmak üzere, toplam 420 doktorun hayatını kaybettiği belirtildi. Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, salgının 2020 başında ülkede yayılmaya başlamasından bu yana toplam 864 doktor hayatını kaybetti. Açıklamada, "Doktorlardan pek çoğu geride yardıma gereksinim duyan aile ve çocuklarını bıraktı" ifadesi yer aldı. Can kaybı sayısı 300 bini geçti Hindistan’da son 24 saatte 4 bin 455 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 303 bin 751’e ulaştı. Son 24 saatte 222 bin 315 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede toplam vaka sayısı ise 26 milyon 752 bin 447 olarak açıklandı.
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