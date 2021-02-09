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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Hindistan'daki buzul felaketinde can kaybı 28'e ulaştı

- Hindistan'daki buzul felaketinde can kaybı 28'e ulaştı

Sel felaketinin yaşandığı bölgeden detaylar

Sel Felaketi Elektrik Santrali Felaket Hidroelektrik Hidroelektrik Santrali 

-Kurtarma çalışmalarından detaylar

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde Himalayar'dan kopan buzul parçasının nehre düşerek sele yol açmasının ardından yaşanan felakette ölü sayısı 28'e yükseldi. Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Uttarakand eyaletinde 7 Şubat'ta Himalayalar'dan kopan buzul parçasının Chamoli bölgesindeki Dhauliganga Nehri'ne düşmesi sonucu nehrin üzerindeki baraj yıkılmış, ardından sel felaketi meydana gelmişti. Yerel afet yönetim ofisinden bir yetkili yaptığı açıklamada, bu sabah itibarıyla bölgede 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, toplam ölü sayısının 28'e yükseldiğini duyurdu. Yetkili ayrıca, 178 kişinin hala kayıp durumda olduğunu belirtti.
Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, kayıpların çoğunun iki hidroelektrik santralinde çalışan işçiler olduğu belirtildi.
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