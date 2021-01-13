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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hindistan’da yüzlerce kişi kamyonu kurtarmak için seferber oldu

- Hindistan’da yüzlerce kişi kamyonu kurtarmak için seferber oldu

Kamyonun kurtarılma anları

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Kurtarma Operasyonu 


- Hindistan’da yüksek alandan yuvarlanan kamyonu kurtarmak için yüzlerce kişi seferber oldu. Hindistan, nadir görülen bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Ülkenin Nagaland eyaletinde bir kamyon yüksek alandan aşağı yuvarlandı. Vinçin ulaşamadığı bölgedeki kamyonu kurtarmak bölge halkına düştü. Kutsapo köyünde yaşayan yüzlerce kişi kamyonu kurtarmak için seferber oldu. Kamyonu dört bir yanından halatlarla bağlayan köylüler, büyük bir gayretle kamyonu çekmeye başladı.
Köylülerin yoğun çabaları ile kamyon kurtarılırken, kurtarılma anları da saniye saniye görüntülendi. Kamyon sürücüsünün kazada yaralanmadığı öğrenildi.
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