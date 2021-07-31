- Hindistan’da yol ortasında oluşan dev düden korkuttu



- Hindistan’da yol ortasında çapı 20 metre, derinliği 15 metre olan dev düden korkuttu. Hindistan’ın farklı bölgelerinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen heyelan ve seller yolları zayıflatırken, başkent Yeni Delhi’de bir yolda sabah saatlerinde düden meydana geldi. Çapı 20, derinliği 15 metre olan düdenin içine birçok araç sığabilecek büyüklükte olduğu ifade edildi. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, trafik polisleri trafik akışını durdurdu. Aşırı yağışların ardından yolların etkilendiği Yeni Delhi’de böyle bir çukur ilk kez oluşmuyor. Birkaç gün önce de yol ortasında düden meydana gelmiş, hareket halindeki bir araç düdenin içine düşmüştü.

