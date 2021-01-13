-Pune Havaalanı’ndan ve Delhi Havalimanı’ndan detay



( YENİ DELHİ ) - Hindistan’da yerli korona aşısı dağıtımı başlıyor- Hindistan’da aşılamalar 16 Ocak tarihinde başlayacak YENİ DELHİ



- Hindistan, geçtiğimiz günlerde acil kullanım onayı verdiği Bharat Biotech'in geliştirdiği yerli korona aşısının 16 Ocak’tan itibaren dağıtımına başlanacağını açıkladı.

Hindistan, geçtiğimiz günlerde onayladığı Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca’nın ortak geliştirdiği korona virüs aşısının ardından Bharat Biotech'in geliştirdiği yerli aşıya acil kullanım onayı vermişti. Hindistan'da 2 aşıya acil durum onayı verilmesinin ardından aşılama takvimi belli oldu. Ülkenin ilk yerli aşısı olan Bharat Biotech'in geliştirdiği korona aşısının 16 Ocak’ta başlayacak. Aşılama hazırlıkları kapsamında Bharat Biotech'in ürettiği Covaxin korona virüs aşısının ülkenin farklı bölgelerine dağıtımı ise sürüyor. 16 Ocak’ta başlayacak aşılama kapsamında ilk olarak sağlık ve salgınla mücadelede ön saflarda olan sağlık çalışanlara ve tehlikede olan kişiler aşılanacak. Hindistanlı yetkililer, Covaxin aşısının başkent Yeni Delhi’ye ve 12 kente daha gönderildiğini açıkladı.

Yerel yetkililere göre, Covaxin aşısı Bangalore, Chennai, Patna, Jaipur ve Lucknow kentine ulaşıyor. İlk Covaxin aşı dozlarını taşıyan uçak Haydarabat’tan bugün Yeni Delhi'ye uçtu. Öte yandan Bharat Biotech'in Haydarabad’da bulunan üretim merkezinden bugün 14 sevkiyat yapılacak. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ikinci ülke konumunda olan Hindistan’da, toplam korona virüs vaka sayısı 10 milyon 495 bin 816’ya yükselirken, korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 151 bin 564 olarak açıklandı.



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