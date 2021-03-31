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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hindistan’da yasak nedeniyle sokaklar boş kaldı

- Hindistan’da yasak nedeniyle sokaklar boş kaldı

Mumbai'de gece sokağa çıkma yasağından çeşitli görüntüler

(MUMBAİ) MUMBAİ

Polis Başkent Sokağa Çıkma Yasağı 


- Hindistan’ın Mumbai kentinde Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler ve sokaklar boş kaldı. Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarında artış yaşanması üzerine Pazar günü sokağa çıkma yasağı getirildi.
Mumbai polisi tarafından yapılan açıklamada, akşam saat 20.00 ile sabah saat 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Kentte alınan önlemler kapsamında 5’ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanırken, restoran ve kafelerin paket servis yapabileceği kaydedildi. Mumbai’de sokağa çıkma yasağı sonrası caddeler ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri ana caddelerde konuşlandırıldı.
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