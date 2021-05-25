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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Hindistan'da vaka sayısı 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 200 binin altında

- Hindistan'da vaka sayısı 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 200 binin altında

Yeni Delhi'den detay görüntüler

Hastane Oksijen Tüpü Oksijen İkinci Dalga Rektör 

-hastalardan detaylar

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan'da korona virüs salgınında son 24 saatte 196 bin 427 vaka tespit edilirken, 14 Nisan'dan bu yana günlük vaka sayısı ilk kez 200 binin altına düştü. Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisiyle hastanelerde başta oksijen tüpü olmak üzere ekipman sıkıntısının yaşandığı Hindistan'da günlük vaka sayısı düşüşte. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 196 bin 427 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 26 milyon 948 bin 874'e yükseldiği bildirildi.
Haftalık pozitiflik oranının yüzde 12.6'ya düştüğü, ülkenin aktif vakalarının yüzde 72'sinin 8 eyaletten bildirildiğini ifade edildi. Günlük vaka sayısının 15 Nisan'da 200 binin, 22 Nisan'da 300 binin, 1 Mayıs'ta ise 400 binin üzerine çıktığı ülkede 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 200 binin altında vaka tespit edildi. Ancak Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Sujeet Singh, vakaların artış oranının "endişe konusu" olmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulundu. Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 3 bin 511 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı ise 307 bin 231'e ulaştı. Dünya genelinde en çok korona virüs vakası görülen ülkeler arasında 2. sırada yer alan Hindistan, Covid-19 kaynaklı en çok ölümün kaydedildiği 3. ülke konumunda bulunuyor.
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