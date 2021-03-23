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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
- Hindistan'da tribün çöktü: 100'den fazla yaralı

- Hindistan'da tribün çöktü: 100'den fazla yaralı

tribünün çökme anı

Hastane Çökme Anı Gana Cep Telefonu 

-detay

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan'ın Telanga eyaletinde 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda seyircilerin oturduğu tribünün çökmesi sonucu 100'den fazla kişi yaralandı. Hindistan'ın Telengana eyaletinde düzenlenen 47. Küçükler Ulusal Kabaddi Şampiyonası'nda korku dolu anlar yaşandı. Açılış töreni sırasında seyircilerin oturduğu tribün bir anda çöktü. Kazada 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı. Tribünün çökme anları cep telefonuna saniye saniye yansırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Eyaletin Enerji Bakanı G. Jagadish Reddy kazaya yönelik yaptığı açıklamada, "6 kişi ağır yaralandı. Hükümet yaralılara her türlü yardımı yapacak. Turnuva planlandığı gibi devam edecek" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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