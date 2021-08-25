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- Hindistan’da selde mahsur kalan sürücü aracının üzerinde kurtarılmayı bekledi
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hindistan’da selde mahsur kalan sürücü aracının üzerinde kurtarılmayı bekledi

- Hindistan’da selde mahsur kalan sürücü aracının üzerinde kurtarılmayı bekledi

-Sel sularında mahsur kalan adamdan görüntüler

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Aşı Aşırı Yağış Sel 


- Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde aracıyla sel sularında mahsur kalan sürücü, aracın üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Baghpat’ta aşırı yağışlar sele neden oldu. Sel suları ile dolan alt geçitte aracı ile mahsur kalan bir sürücü ise aracının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, mahsur kalan adamın aracının üzerinde telefon ile yardım çağırdığı görüldü.
Selin ortasında mahsur kalan adamın, 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldığı belirtildi.
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