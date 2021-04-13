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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
- Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 161 bin 736 vaka

- Hindistan'da salgında yeni rekor: son 24 saatte 161 bin 736 vaka

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( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

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- Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 161 bin 736 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı. Dünya genelinde en çok korona virüs vakasının kaydedildiği ülkeler arasında 2. sırada yer alan Hindistan'da endişe verici artış sürüyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 161 bin 736 vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 13 milyon 689 bin 453'e yükseldiği bildirildi.
Ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilirken, son 24 saatte 879 kişi de hayatını kaybetti. Toplam can kaybı sayısı 171 bin 58'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta Hindistan'da günde ortalama 130 bin fazla vaka tespit edilmişti. Ülke, dün Brezilya'yı geride bırakarak dünya genelinde ABD'den sonra en çok vaka görülen ikinci ülke olmuştu. Uzmanlar, halk arasında virüsün “bittiği” yönündeki düşünceden kaynaklanan yanlış adımların ülkeyi salgınla mücadelede başa döndürdüğünü belirti. Hindistan Bilim, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nde bağışıklık sistemleri üzerine çalışan Dr. Vineeta Bal, "Kimse salgına uzun vadeli bakmadı" ifadelerini kullandı. Eylül ayında ülkede enfeksiyonlar azalmaya başladığında salgında "en kötüsünün geride bırakıldığı" sonucuna varılırken, bazı bölgelerde de maske ve sosyal mesafe kuralları kaldırılmıştı.
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