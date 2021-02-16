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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Hindistan'da otobüs kanala düştü: En az 32 ölü

- Hindistan'da otobüs kanala düştü: En az 32 ölü

kanaldaki otobüs

Kanald Polis Kurtarma Operasyonu Kurtarma Ekibi Gesi 

-kurtarma çalışmaları
-detay

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde seyir halindeki otobüsün kanala düşmesi sonucu en az 32 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın Madyha Pradesh eyaletine bağlı Sidhi bölgesinin Patna köyü yakınlarında yerel saatle 08.30 sıralarında seyir halindeki bir otobüs kanala düştü. Feci kazanın ardından olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaklaşık 50 kişinin bulunduğu otobüste kaza sonrası 32 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, şu ana kadar 6 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı. Polis Müfettişi Pankaj Kumawat, polis ve Eyalet Afet Müdahale Gücü (SDRF) ekibinin kanaldaki kurtarma operasyonunu sürdürdüğünü belirtti.
Otobüsün tamamen suya gömüldüğü kaydedilirken, yolcuların tamamının yerel halktan olduğu düşünülüyor.
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