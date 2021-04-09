Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü

- Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü

Yangından sonraki anlar

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Sosyal Medya Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Arash 


- Hindistan’da korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Hindistan’da Maharashtra eyaletinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği Nagpur's Well Treat Hastanesi’nde yangın çıktı. Hastanenin 2. katındaki yoğun bakım ünitesinde çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye konuya ilişkin açıklamasında, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
Yangının ardından başlatılan çalışmalarda en az 27 hasta tahliye edilirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Hindistan Başbakan Narendra Modi olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hastanedeki yangın nedeniyle üzgünüm. Kalbim, hayatını kaybedenlerin aileleri ile birlikte. Yaralıların en kısa sürede iyileşmesi için dua ediyorum" dedi.
(BÇ-DK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement