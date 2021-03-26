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26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
- Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü

- Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü

Yangından detay

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

Alışveriş Hastane İtfaiye Aracı Başkent Alışveriş Merkezi 


- Hindistan’da korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir alışveriş merkezinin üçüncü katında bulunan hastanede çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti. Hindistan’da Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai şehrinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir alışveriş merkezinin üçüncü katında bulunan hastanede yangın çıktı. İtfaiye konuya ilişkin açıklamasında, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 70’den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.
Mumbai şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Prashant Kadam, kısa sürede hastaneyi saran yangını söndürmek üzere 22 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini açıkladı.
Yangının ardından tahliye işlemleri başlatılırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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