Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Hindistan’da katliam gibi kaza: En az 18 ölü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hindistan’da katliam gibi kaza: En az 18 ölü

- Hindistan’da katliam gibi kaza: En az 18 ölü

Kaza sonrası görüntüler

( UTLAR PRADES ) UTLAR PRADES

Sosyal Medya Kurtarma Operasyonu Şiddetli Yağış Yolcu Otobüsü Aşırı Hız 


- Hindistan’da bir kamyon ile otobüsün çarpışması sonucu en az 18 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 30 kişi de yaralandı. Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bulunan Barabanki bölgesinde gece geç saatlerde katliam gibi bir kaza yaşandı. Haryana'dan Bihar'a hareket eden bir yolcu otobüsü arızalanması nedeniyle durmak zorunda kaldı. Barabanki bölgesinde duran otobüse bir kamyonun çarpması sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin de yaralandığını bildirildi.
Yaralıların Barabanki’de bir hastaneye kaldırıldığı kaydedilerek, otobüsü yol kenarından çekmek için vinç kullanıldığını aktarıldı. Barabanki Polis Müfettişi Yamuna Prasad, yaklaşık 140 yolcuyu taşıyan çift katlı otobüsün 65 kişilik olduğunu belirterek, otobüsün kapasitesinin ötesinde doldurulması nedeniyle arızalanmış olabileceğini ifade etti.
Prasad şiddetli yağışların kurtarma operasyonunu olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Otobüs arızalandıktan sonra yol kenarında durdu. Yerel saat 02.30 sıralarında aşırı hız yapan kamyon yol kenarındaki otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste uyuyan birkaç yolcu yola savruldu” dedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trajik kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılara Başbakanlık Ulusal Yardım Fonu'ndan (PMNRF) yardım yapılacağını duyurdu.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölüAnkara-Eskişehir karayolunda otobüs kazası: 5 ölü
Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...Ankara'da feci kaza! Can pazarı yaşandı...
Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralıYolcu otobüsü üst geçitten düştü: 48 yaralı
Ankara - Çankırı Karayolunda Otobüs KazasıAnkara - Çankırı Karayolunda Otobüs Kazası
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı