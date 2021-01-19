Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Hindistan'da kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü

- Hindistan'da kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü

seyir halindeki kamyon

Sosyal Medya Hastane Bild Kamyon Şoförü Trol 

-olay yeri detay

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir traktöre çarpan kamyon, kontrolden çıkarak kaldırımda uyuyan işçileri ezdi. Kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde sabah saatlerinde otoyolda seyir halindeki kamyon, bir traktöre çarparak kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü, kaldırımda uyuyan göçmen işçileri ezdi. Feci kazanın ardından olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yaralıların Surat kenti yakınlarındaki bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçilerin kuzeydeki Rajasthan eyaletinden oldukları ve günlük olarak çalıştıkları işin ardından yol kenarında uyudukları belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda feci kazada yaşanan can kayıplarını "trajik" olarak nitelendirerek üzüntüsünü dile getirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı