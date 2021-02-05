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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Hindistan'da hurdalıkta büyük yangın

- Hindistan'da hurdalıkta büyük yangın

yangın detay

Bild Gökyüzü Gesi Yükselen 

-gökyüzüne yükselen yoğun duman
-detay

(MUMBAİ) MUMBAİ

- Hindistan'ın Mumbai kentinde bulunan bir hurdalıkta geniş çaplı yangın çıktı. İtfaiye ekibinin alevlere müdahalesi sürerken, gökyüzünü yoğun duman sardı. Hindistan'ın Mumbai kentinin Mankhurd bölgesindeki hurdalıkta büyük bir yangın çıktı. Olay yerinde ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yerel saatle 14.30'da çıkan yangın sırasında gökyüzünü yoğun duman kapladı. Şu ana kadar herhangi bir yaralanma olayı bildirilmezken, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.
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