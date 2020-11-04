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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü

- Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü

olay yeri

Polis Fabrika Hastane Havai Fişek Havai Fişek Fabrikası 

-olaydan detay

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan'da yasa dışı işletilen bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Kaptanganj bölgesinde bulunan bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti,11 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaptanganj’daki Polis Memuru Vinod Kumar Singh konuya ilişkin açıklamasında "Sabah saatlerinde Kaptanganj’ın Aryanagar bölgesinde yasa dışı bir havai fişek patlama meydana geldi” dedi.
Patlama ardından çıkan yangın sonucu bölgede ev ve araçların hasar gördü. Yangınlar kontrol altında alındı. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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