Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü, 2 yaralı

- Hindistan’da havai fişek fabrikasında patlama: 3 ölü, 2 yaralı

Çocuğun cansız bedeninin enkazdan çıkarılması

Polis Fabrika Havai Fişek Havai Fişek Fabrikası Sivil Savunma 

-Enkaz görüntüsü

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde yasa dışı işletilen bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada ikisi kadın biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hindistan'ın güneyinde Tamil Nadu eyaletindeki Virudhunagar bölgesinde yasa dışı işletilen bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Olay yerine polis, itfaiye ve sivil savunma ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda ikisi kadın biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, biri ağır 2 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Şubat ayında, Virudhunagar bölgesindeki Acchankulam köyünde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada en az 19 kişi hayatını kaybetmiş, 35 kişi de yaralanmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement