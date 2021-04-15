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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Hindistan‘da günlük korona virüs vaka sayısı ilk kez 200 bini aştı

- Hindistan‘da günlük korona virüs vaka sayısı ilk kez 200 bini aştı

Ülkeden detay

Hastane Lyon Bild Başkent Oksijen 

-Hastanelerde yaşanan yoğunluk

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 200 bin 739 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkede salgının başlamasından bu yana günlük vakalar ilk kez 200 bini aştı. Dünya genelinde en çok korona virüs vakasının kaydedildiği ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Hindistan'da salgında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 200 bin 739 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 14 milyon 70 bin 890'a yükseldi. Ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini aştı. Son 24 saatte bin 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam korona virüsten kaynaklanan can kaybı ise 173 bin 152’ye ulaştı. Yaşanan endişe verici artışla başkent Yeni Delhi dahil olmak üzere Maharaştra, Gucerat eyaletlerindeki hastanelerin kapasitesi doldu. Doktorlar, hastanelerdeki durumun karmaşık olduğunu bildirdi. Maharaştra eyaletinin Nagpur kentindeki hastanenin yetkilisi Avinaş Gawande, “Hastanemizin kapasitesi 900 yataklı olmasına rağmen yaklaşık 60 hasta bekliyor. Onlar için yerimiz yok” ifadelerini kullandı. Gucerat eyaletinde de hastanelerde yer olmadığı, ambulanslardaki oksijen tüplerinde ciddi yetersizlik yaşandığı belirtildi. Hastane önünde bekleyen ambulanslar uzun bir kuyruk oluştu.
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