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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Hindistan’da Çiftçilerin Traktörlü Eyleminde 1 Kişi Öldü

- Hindistan’da Çiftçilerin Traktörlü Eyleminde 1 Kişi Öldü

Hindistan Kapısı'nın çeşitli görüntüleri

Tarihi Bina Geri Çekilme Müzakere Göz Yaşartıcı Gaz Hükümet 

-Traktörleriyle düzenledikleri protesto için bir araya gelen çiftçilerin çeşitli görüntüleri
-Traktörlerle gerçekleştirilen protestodan çeşitli görüntüler
-Görevlendirilen ordu ve polis birliklerinin çeşitli görüntüleri
-Ani Müdahale Kuvveti'nin çeşitli görüntüleri

( YENİ DELHİ ) - Hindistan’da çiftçilerin traktörlü eyleminde 1 kişi öldü YENİ DELHİ

- Hindistan’da tarım yasalarını protesto eden on binlerce çiftçinin Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına traktörleriyle katılması ve polisin göstericilere sert müdahalesi ile çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı. Hindistan’da tarım sektörüne serbestleşme getirdiği savunulan yeni yasaları protesto eden çiftçiler, başkent Yeni Delhi’de Cumhuriyet Bayramı kapsamında dün gerçekleştirilen kutlamalara traktörleri ile katılmıştı. Polis, on binlerce çiftçinin polis barikatlarını aşarak kentin tarihi binalarından Kızıl Kale’ye doğru ilerlemesi üzerine protestoculara sert müdahalede göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve cop ile müdahale etmişti. Hindistanlı yetkililer, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına gölge düşüren şiddet olayları sırasında bir çiftçinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Polis, ölen çiftçinin, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdiğini bildirdi. Protestocular ise çiftçinin, polisin attığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle traktörün kontrolünü kaybettiğini savundu. Çiftçi protestoları 2 aydır devam ediyor Çiftçiler, son 2 aydır başkent sınırlarında grev yapıyor ve federal hükümetin çıkardığı üç yeni tarım yasasının tamamen geri çekilmesini talep ediyor. Öfkeli çiftçilerle konuşan bakanların, üç yasanın askıya alınmasını önermesine karşın çiftçiler yasaların geri çekilmesinde ısrar ediyor. Çiftçiler ve federal hükümet arasında yürütülen müzakere turlarının 11'i de devam eden açmazı çözüme kavuşturamadı.
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