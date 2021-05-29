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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Hindistan'da bina çöktü: En az 7 ölü

- Hindistan'da bina çöktü: En az 7 ölü

- Çöken binadan detaylar

Mahsur Kaldı Nadan Gesi Harekete Geç 

-- Yaralıların binadan çıkarıldığı anlardan görüntüler

( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ

- Hindistan'ın Ulhasnagar kentinde yer alan, bir binanın çökmesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayda kişi molozların altında mahsur kaldı. Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Thane bölgesinde yer alan Ulhasnagar kentinde, bir binanın çökmesi yetkilileri harekete geçirdi. Sai Siddhi adlı binanın çökmesinin ardından olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından binada arama kurtarma çalışmaları başlatılırken, Sai Siddhi'nin çökmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayda kişinin ise molozlar altında mahsur kaldığı ifade edildi. Ayrıca bölgede kurtarma çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
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