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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Hindistan'da bina çöktü: 11 ölü

- Hindistan'da bina çöktü: 11 ölü

OLAY YERİ DETAY

(MUMBAİ) MUMBAİ

Hastane Muson Yağmurları Doğal Afet Şiddetli Yağış Başkent 


- Hindistan'ın Mumbai kentinde bir binanın çökmesi sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai'de geç saatlerde bir binanın çöktüğü bildirildi.
Polis, enkazdan çıkarılan 18 kişiden 11'inin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Maharashtra eyalet yetkilisi Aslam Shaikh ise daha fazla kişinin mahsur kalmasından endişe edildiği için kurtarma çalışmalarının devam edeceğini ifade ederek, "Bina, yağmur nedeniyle çöktü. Kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.
Görgü tanıkları da söz konusu binanın yanındaki diğer daha küçük yapıların üzerine çöktüğünü belirtti.
Yetkililer, önümüzdeki günlerde şiddetli yağışların devam etmesinin beklendiğini, bölgedeki eski binaların tahliye edildiğini açıkladı.
Meteoroloji uzmanları da alçak bölgelerin sel riski ile karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulundu. Şehrin diğer bölgelerinde de duvar çökmesi gibi daha olaylar kayda geçerken, şu ana kadar kimsenin yaralanmadığı aktarıldı. Hindistan'da Haziran ayından itibaren etkili olan muson yağmurları, her yıl doğal afet ve kazalara yol açıyor.
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