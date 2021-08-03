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- Hindistan’da askeri helikopter baraja düştü
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Hindistan’da askeri helikopter baraja düştü

- Hindistan’da askeri helikopter baraja düştü

Barajda yüzen helikopter parçaları

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-Bölgedeki ekipler
-Barajdan görüntüler

( KEŞMİR ) KEŞMİR

- Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde bir askeri helikopterin baraja düştüğü bildirildi.
Hindistan ordusuna ait 254 AA tipi helikopter, yerel saatle 10.43 sıralarında Cammu Keşmir bölgesine bağlı Kathua’daki Ranjit Sagar Barajı’na düştü. Yerel saatle 10.20’de Mamun Cantt'tan havalanan helikopterde en az 5 kişinin bulunduğu belirtildi. Pathankot polisinden Surendra Lamba, şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmediğini ifade ederek, bölgeye arama-kurtarma ekipleri ve askerlerin sevk edildiğini duyurdu. Kathua polisinden RC Kotwal ise bölgedeki çalışmalarda dalgıçların da yer aldığını belirterek, helikopterde bulunanların sayısı hakkında herhangi bir bilgi olmadığını söyledi.

Ocak ayında da Kathua bölgesinde bir askeri helikopter düşmüş, olaysa pilot hayatını kaybetmişti.
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