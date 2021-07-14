- Hindistan'da araç kaputu üzerinde tehlikeli düğün pozu



- Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Pune kentinde bir gelinin, trafiğe açık bir yolda tehlikesine rağmen araç kaputu üzerinde düğün pozu verdiği analara ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Pune kentinde 23 yaşındaki bir gelin, araç trafiğine açık bir yolda kendi ve çevresindekilerin canını tehlikeye atarak, üstüne çıktığı bir aracın kaputunda düğün fotoğrafı için poz verdi. O sırada çevredeki bir kişi tarafından kayda alınan tehlikeli fotoğraf çekimine ait görüntüler ise sosyal medyada gündem olurken, görüntülerde gelinin ve düğüne katılan akrabalarının ise korona virüs (Covid-19) önlemlerini hiçe sayarak yüz maskesi takmaması dikkat çekti. Polis yetkilileri ise, tehlikeli fotoğraf çekimine ait görüntüleri fark etmesinin ardından harekete geçti. Görüntülerde maske takmadığı görülen geline ve akrabalarına yönelik Covid-19 önlemlerine uymamaktan dava açan polis, geline, ailesine ve düğüne giden araçtaki akrabalarına yönelik ilk bilgilendirme raporunu hazırladığını duyurdu. Polis, henüz olaya ilişkin kimseyi tutuklamazken yetkililer, polisin gelen şikayetler üzerine yakın zamanda sıkı önlemler alacağını kaydetti.



