- Hindistan'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü

-otomobilin tuk tuk'a arkadan çarpması

-tuk tuk'un savrulması

-otomobilin durmadan kaçması



( YENİ DELHİ ) YENİ DELHİ



- Hindistan'ın Telengana eyaletinde alkollü sürücünün direksiyonda olduğu otomobil, motor taksi olarak bilinen Tuk-Tuk'a arkadan çarptı. Metrelerce savrulan motor taksideki yolcu hayatını kaybederken, korkunç kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Hindistan'ın Telangana eyaletinde alkollü bir sürücü dehşet saçtı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, Inorbit Alışveriş Merkezi yakınlarında yağmurlu havada aşırı hızla ilerleyen otomobil, motor taksi olarak bilinen bir Tuk-Tuk'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tuk-Tuk'un metrelerce savrulduğu görülürken, içindeki yolcu hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Trafikte dehşet saçan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. 27 Haziran'da yaşanan olayın ardından Cyberabad Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Alkollü sürücü Inorbit Mall yakınlarında bir yolcuyu öldürdü" denilerek sürücü hakkında dava açıldığını duyuruldu.

