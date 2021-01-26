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26 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Hindistan 72. Cumhuriyet Bayramı’nı Kutluyor

- Hindistan 72. Cumhuriyet Bayramı’nı Kutluyor

Cumhuriyet Bayramı gösterileri

( YENİ DELHİ ) - Hindistan 72. Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor YENİ DELHİ

Uçuş Gösterisi Anayasa Gökyüzü Başkent Öğrenciler 


- Hindistan, 72. Cumhuriyet Bayramı’nı törenlerle kutluyor. Hindistan’da 1950 tarihinde ilk bağımsız anayasanın kabul edilmesinin yıldönümü olan Cumhuriyet Bayramı’nın 72’ncisini kutlamak için tören düzenlendi.
Cumhuriyet Bayramı, başkent Yeni Delhi’de korona virüs salgınına yönelik tedbirler ve sıkı güvenlik önlemleri altında kutlandı. Rajpath yolu üzerinde bulunan savaş anıtı Hindistan Kapısı’nda gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Başkan Vekili Venkaiah Naidu, Başbakan Narendra Modi ve Savunma Bakanı Rajnath Singh de katıldı.
Binlerce kişinin izlediği tören sırasında öğrenciler ve 80 halk dansçısı gösteri yaparken, polis ve askerler de resmi geçit düzenleyerek, Hindistan’ın askeri gücüne ait tankları ve diğer savunma ekipmanlarını sergiledi. Törende ayrıca Hindistan Hava Kuvvetleri, Rafale tipi savaş uçakları ile ilk kez uçuş gösterisi gerçekleştirdi. Tören, çok sayıda Hindistan bayrağının balonlar eşliğine gökyüzüne bırakılması ile son buldu. Törende, ülkenin coğrafi ve zengin kültürel çeşitliliğini göstermek için aralarında Gujarat, Assam, Tamil Nadu, Maharashtra, Uttarakhand, Chhattisgarh, Punjab, Tripura, West Bengal, Sikkim, Uttar Pradesh, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Delhi ve Ladakh’ın da bulunduğu 17 eyaleti temsil eden tablolar da sergilendi.
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