Hilvan’da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında

-Yıldırımın düşme anı

-Korkan vatandaş

-Genel ve detay görüntüler

-Not: görüntü vatandaş cep telefonu



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde cep telefonuyla yağışı çeken bir vatandaş yıldırımın düşme anını saniye saniye kaydetti.

Olay, Hilvan ilçesinde bağlı Karacurun Mahallesi 68 numaralı sokakta meydana geldi. Yaz ayında yağmurun yağdığını gören vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydederken aniden yıldırım düştü. Korkulu anların yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Elektrik direğine çarptığı öğrenilen yıldırım, elektrik tellerini de kopardı. (MB-SVY-

