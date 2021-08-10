Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Hilvan’da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Hilvan’da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında

Hilvan’da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında

Yağmur anı

Yağmur Yıldırım Düştü Kamera Cep Telefonu 

-Yıldırımın düşme anı
-Korkan vatandaş
-Genel ve detay görüntüler
-Not: görüntü vatandaş cep telefonu

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde cep telefonuyla yağışı çeken bir vatandaş yıldırımın düşme anını saniye saniye kaydetti.
Olay, Hilvan ilçesinde bağlı Karacurun Mahallesi 68 numaralı sokakta meydana geldi. Yaz ayında yağmurun yağdığını gören vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydederken aniden yıldırım düştü. Korkulu anların yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Elektrik direğine çarptığı öğrenilen yıldırım, elektrik tellerini de kopardı. (MB-SVY-
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı