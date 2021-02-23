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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Hikayelerdeki o mağarayı keşfedip böyle görüntülediler

Hikayelerdeki o mağarayı keşfedip böyle görüntülediler

mağarayı gidiş yolunda yaşanan zorluklar

Orman Yangınları Salar Kabil Sarıseki Türk Bayrağı 

-merdivendn tırmanma ve inmeler
-mağaraya ulaşmaları
-türk bayrağı açmaları
-mağara içinde gezmeleri ve mağradan detaylar
-mağaradan çıkış
-remzi vuralın konuşması
-mağara dışında gençlerin duygularını anlatmaları
-iskenderundan geçildi

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın İskenderun ilçesinde çocukluğunda hikayesini duyduğu mağaranın keşfini yapan Remzi Vural iki arkadaşı ile mağaraya Türk bayrağı astı. İskenderun Azganlık mahallesi mevkisinde Amanos dağlarının sarp yamacında bulunan ve halk arasında yarasalı mağara olarak bilinen mağaraya çıkabilmek için çocukluğundan bu yana hayal kuran Remzi Vural bu hayalini iki arkadaşı ile birlikte gerçekleştirdi. Giriş kısmı sarp bir yamaçta bulunan mağaraya ulaşabilmek için kendi imkanları ile halatlı merdiven yapan gençler tehlikeli ve zor bir yolculuğun ardından mağaraya ulaşmayı başardılar. Remzi Vural, Adem Güven ve Yusuf Can Dikbaş isimli gençler içi sarkıt ve dikitlerden oluşan mağaraya Türk bayrağı astılar. Turizm bakanlığı kayıtlarında sarıseki kuşlu mağarası olarak geçen ancak bölge halkı tarafından yarasalı mağara olarak dillendirilen mağaranın hikayesini çocukken dinleyen Remzi Vural 5 ay süren çalışmalar neticesinde mağaranın yerini buldu ve iki arkadaşı ile birlikte mağaraya ulaştı. Kendi içinde bölümlere ayrılan mağarayı keşfeden gençler bölgede geçtiğimiz aylarda yaşanan orman yangınlarından sonra yarasaların mağarayı terk ettiklerinin izlerine rastladılar. Zorlu bir tırmanma ile mağaraya ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Remzi Vural “ çocukluğumdan bu yana bu mağarayı arıyordum küçükken hikayesini duymuştum zorda olsa mağaraya ulaştık güzel bir duygu” şeklinde konuşarak duygularını dile getirdi.
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