Hidrolik yağ kazanı patladı: 3 yaralı

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( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir otomotiv firmasının içinde hidrolik yağ kazanının patlaması sonucu 3 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu. Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddede bulunan Birinci Otomotiv isimli bir firmada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin çalıştığı sırada, hidrolik yağ kazanı patladı. Patlama sonrasında Mehmet K. (52), Recep S. (52) ve Ergün Ç. isimli 3 işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluştu. Durumu gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulanslara alınan işçilerden Mehmet K. ve Recep S. tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, Ergün Ç. ise, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



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