Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Hıdırlık Kulesi’nde 1500 yıllık antik hamam ortaya çıkarıldı

Hıdırlık Kulesi’nde 1500 yıllık antik hamam ortaya çıkarıldı

kazı çalışmalarından detaylar

Arkeolojik Kazı Fabrika Su Kanalı Arkeoloji Çekim 

-bölgeden detay
-su yolları
-detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında 1927 yılında yapılmış buz fabrikası kalıntılarından sonra 1500 yıllık Roma dönemine ait hamam kalıntılarına ulaşıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi’ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için başlattığı kazı çalışması aralıksız devam ediyor. Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiriliyor. Isıtma sistemi ve su kanalı Uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü kazı çalışmalarında ilk olarak 1927 yılında yapılmış buz fabrikasının makine dairesi ve depolama alanlarına ait temel ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştı. Kazı çalışmalarında son olarak Hıdırlık Kulesi’nin Güney kısmında Roma dönemine ait hamam kalıntısı olduğu tahmin edilen buluntulara ait izler bulundu. Geçmişinin 1500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen hamamın ısıtma kısmı ve kanal kısmı kalıntıları açığa çıkarıldı. Yetkililer yapının ortaya çıktığı alanda kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Kale suruna ulaşıldı Hıdırlık Kulesi’nin Kuzey kısmında yürütülen arkeolojik kazılarda da kale suru kalıntıları ortaya çıkarıldı. Arkeolojik kazı çalışmalarında kulenin Kuzey ve Güney kısımlarında farklı yapılara ait temel kalıntıları üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmış şekilde sürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
En Komik FilmlerEn Komik Filmler
Rayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman ŞehriRayların Altından Çıkan Tarihi Dev Liman Şehri
Duvardan Tarih ÇıktıDuvardan Tarih Çıktı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı