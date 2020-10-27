Hiçbir eğitim almadı, olağanüstü çizdiği resimlerle dikkat çekiyor

-Doğada şövalesini hazırlayan Murat Ozan

-Boyalarını hazırlayan Murat Ozan

-Yağlıboya ile Munzur Vadisi’ni çizen Murat Ozan

-Ressam Murat Ozan’ın çizimlerinden detaylar

-Ressam Murat’ın konuşması

-Doğada resim çalışan Murat Ozan



( TUNCELİ ) - TUNCELİ



- Tunceli’de resim üzerine hiç bir eğitim almayan 43 yaşındaki Murat Ozan, sokak ressamlığının yanı sıra kentin doğal güzelliklerini de tablolarına yansıtarak sanatıyla dikkat çekiyor. 43 yaşındaki Murat Ozan, lise yıllarında öğretmenleri ile çalışırken fark ettiği resim yapma yeteneğini hiç bir eğitim almadan geliştirerek sokak ressamlığı yapmaya başladı.

Kent merkezindeki yol kenarında kara kalemle ünlü yazar ve sanatçıların yanı sıra dileyenlerin de karakalem portrelerini çizen Ozan, Covid-19 nedeniyle işleri kısıtlanmasını da fırsata çevirerek şimdilerde eline aldığı şövalesiyle doğaya çıkarak mesleğini icra ediyor. Resmetmekten keyif aldığı yerlerin başında muhteşem görsellik sunan Munzur Vadisi Milli Parkı ve Munzur Çayı gelen Ozan, zamanının büyük bir bölümünü burada geçirmeye başladı.

Hiçbir eğitim almadım Resim konusunda hiçbir eğitim almadığını aktaran Murat Ozan, “Resim konusundaki yeteneğimi lise yıllarında öğretmenlerimle çalışırken fark ettim. Onların da yardımıyla sürekli resim yapmaya başladım. Gün geçtikçe kentin güzelliklerini resmetmeye başladım. Doğada resim yapmamın sebebi şehrimin doğasının çok güzel olması. Zengin konulara sahip olması. Çok güzel ışığa ve gölgeye sahip” dedi.

-Korona günlerinde doğaya çıkmak güzel Salgın nedeniyle sokakta resim yapmanın bir anlamda kısıtlandığına değinen Ozan, “Bu sebeple doğaya çıkıp resim yapmak daha güzel oldu. Tabiatta resim çalışmanın ayrı güzelliği var. Dünyaca ünlü ressamlar doğada çalışıyorlar. Ayrıca Ekspresyonist bakış açısıyla doğayı birleştirdiğim için ayrı bir mutluluk. Doğa bulunmaz bir nimet. Burada sonbahar, ilkbahar ayrı bir gölge, ışık ve renk cümbüşüne sahip” diye konuştu.

Şimdiye kadar yaptığı eserlerden sergi açmayı düşündüğünü dile getiren Ozan, “İleride bir koleksiyon hazırlayarak buralara ulaşamayan insanlara resim sergisiyle ulaşmayı düşünüyorum. Ancak bu çalışmaları yapabilmem için belli imkanlara sahip olmam gerekiyor. Şu an boya ve fırça dahi oldukça pahalı” ifadelerini kullandı. (ET-HİV-



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