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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Heyetu Tahriru'ş Şam örgütüne katılmak isteyen 1 kişi İstanbul’da yakalandı

Heyetu Tahriru'ş Şam örgütüne katılmak isteyen 1 kişi İstanbul’da yakalandı

DEAŞ operasyonunu polis kamerası görüntüleri

Sosyal Medya Polis Kamerası Cep Telefonu Terör Örgütü Sınır Dışı 

-Adreslerde yapılan aramalar
-Ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve teröre aktarıldığı düşünülen paralar
-Gözaltına alınan şüpheliler
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL ) - Heyetu Tahriru'ş Şam (HTŞ) örgütüne katılmak isteyen 1 kişi İstanbul’da yakalandı- DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden Türkiye uyruklu bir şüphelinin, Heyetu Tahriru'ş Şam’a (HTŞ) katılmak ve Suriye’de savaşmak üzere seyahat hazırlığı yaptığı sırada yakalandığı belirtildi İSTANBUL

- İstanbul’da radikal terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden Türkiye uyruklu bir şüphelinin, Heyetu Tahriru'ş Şam’a (HTŞ) katılmak ve Suriye’de savaşmak üzere seyahat hazırlığı yaptığı sırada yakalandığı belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik sabah düzenlenen operasyonda 13'ü Rusya, Orta Asya ve Suriye kökenli olmak üzere toplam 18 kişiyi gözaltına almıştı. Operasyona ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Yakalanan şüphelilerden H.D. adlı zanlının, ağırlıklı olarak Suriye’de faaliyet gösteren ve bu ülkedeki iç savaşta “aktif bir selefi cihad örgütü” olarak tanımlanan Heyetu Tahriru'ş Şam’a (HTŞ) katılmak üzere seyahat hazırlığı yaptığı belirlendi. Örgüt saflarına katılmak üzere hazırlık yapan şüphelinin, cep telefonundan ve sosyal medya üzerinden ‘Şam Kurtuluş Heyeti” olarak da anılan HTŞ üyeleri ile irtibata geçerek Suriye’ye kaçma planı yaptığı tespit edildi. Güvenlik kaynaklarından aktarılan bilgilere göre 18 sanıktan yabancı uyruklu 13 şüphelinin, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edilmesi bekleniyor. (SK-ÖFA
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